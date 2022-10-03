В Белгородской области при обстреле приграничного села погибла женщина
Источник: Вячеслав Гладков
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Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу утром 3 октября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По утверждению чиновника, населенный пункт «обстреляли ВСУ». В результате погибла 48-летняя местная жительница. Кроме того, есть разрушения в центре села, добавил Гладков.