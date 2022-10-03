Перейти к материалам

В Белгородской области при обстреле приграничного села погибла женщина

Источник: Вячеслав Гладков

Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу утром 3 октября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По утверждению чиновника, населенный пункт «обстреляли ВСУ». В результате погибла 48-летняя местная жительница. Кроме того, есть разрушения в центре села, добавил Гладков.

Как живут приграничные регионы во время войны

Сняли с дома флаг. Убрали с машины Z ВСУ продолжают контрнаступление — и уже вышли на границу с Россией. «Медуза» рассказывает, как это меняет отношение к войне в ближайших российских городах — Белгороде и Курске

Как живут приграничные регионы во время войны

Сняли с дома флаг. Убрали с машины Z ВСУ продолжают контрнаступление — и уже вышли на границу с Россией. «Медуза» рассказывает, как это меняет отношение к войне в ближайших российских городах — Белгороде и Курске