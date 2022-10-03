«Мобилизуйте всех». Лукашенко заявил, что к уборке урожая надо привлечь школьников, студентов, рабочих и государственных служащих

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси необходимо направить как можно больше людей на уборку урожая и на другие работы, завершающие сельскохозяйственный год.

«Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае», — сказал Лукашенко, обращаясь к вновь назначенным руководителям райисполкомов, пишет «Белта». Он также добавил, что производство сельхозпродукции, по оценкам правительства, можно увеличить в два раза и продать ее «по хорошим ценам».

Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом.

«Мобилизуйте всех» на уборку урожая, призвал Лукашенко глав районных администраций, подчеркнув, что речь идет в том числе о школьниках. «Если человек пойдет 5-6 часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка», — сказал он.

«Мы все, и вы, я — точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне», — заявил Лукашенко.

В отношении Беларуси были введены очередные санкции после начала вторжения России в Украину. Власти Беларуси поддержали российское руководство и, как считают западные спецслужбы и украинская разведка, предоставляют военную инфраструктуру для использования Вооруженными силами РФ.

В России 21 сентября была объявлена «частичная мобилизация», данные о том, сколько точно человек планируется призвать в армию в ее рамках, засекречены. Минобороны РФ говорило о 300 тысячах мобилизованных, источники «Медузы» утверждали, что в засекреченной части указа идет речь о призыве 1,2 миллиона человек.

Читайте также

«Пусть бегут. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали» Лукашенко — о массовом отъезде россиян из страны после объявления мобилизации

Читайте также

«Пусть бегут. Я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали» Лукашенко — о массовом отъезде россиян из страны после объявления мобилизации