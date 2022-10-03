Минобороны РФ сообщило об отправке мобилизованных в самопровозглашенную ЛНР

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Министерство обороны РФ опубликовало в своем телеграм-канале видео, на котором показано прибытие мобилизованных в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Для просмотра видео, скорее всего, вам придется открыть его в телеграме.

В ролике показано, как мобилизованных встречают женщины и вручают им в подарок игрушки. Мобилизованные рассказывают, что жители видят в них «освободителей».

Место съемки не уточняется, говорится лишь, что мобилизованные проходят подготовку на одном из полигонов в самопровозглашенной ЛНР.

В России 21 сентября была объявлена «частичная мобилизация». Пункт указа о мобилизации, в котором говорится, сколько планируется мобилизовать человек, засекречен. Минобороны РФ говорило о 300 тысячах человек, по данным источников «Медузы», в засекреченной части указа говорится о 1,2 миллиона человек.

Сразу же после начала мобилизации стало известно о многочисленных случаях вручения повесток тем, кто не должен подлежать призыву. С мобилизованными, как сообщалось, практически не проводят никакой подготовки перед тем, как отправить их к месту несения службы. В Минобороны РФ это отрицали.

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