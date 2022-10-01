Украинские власти заявили, что в результате российского обстрела колонны автомобилей в Купянском районе погибли 20 мирных жителей

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В Купянском районе Харьковской области под обстрел попала колонна автомобилей, в которых ехали мирные жители. Погибли 20 человек, сообщил в телеграме глава региона Олег Синегубов.

По словам главы областной администрации, в автомобилях находились люди, которые пытались спастись от обстрелов и перебраться в более безопасное место.

Ответственность за обстрел Синегубов возложил на российских военных. «Это жестокость, которая не имеет оправдания», — написал он. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и эксперты-криминалисты, добавил Синегубов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.

30 сентября в Запорожской области как минимум 23 человека погибли и еще 28 получили ранения в результате обстрела гуманитарной колонны мирных граждан в окрестностях Запорожья. Украинская сторона обвинила в обстреле российские войска, представители оккупационных властей заявили, что огонь по колонне вели украинские военные.

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В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. Погибли более 20 человек

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В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. Погибли более 20 человек