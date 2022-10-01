Участнику «антимобилизационных» «Маяковских чтений» Борису Булгакову вручили повестку в военкомат на выходе из спецприемника

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Поэту Борису Булгакову, принимавшему участие в «Маяковских чтениях», вручили повестку после освобождения из спецприемника. Об этом сам Булгаков рассказал « ».

Булгаков отбывал в спецприемнике административный арест, который ему назначил суд после того, как он принял участие в «антимобилизационных» чтениях у памятника Владимиру Маяковскому в Москве.

По словам Булгакова, когда он вышел из спецприемника в шесть утра 30 сентября, его встретили полицейские, задержали и отвезли в Кунцевский военкомат. У Булгакова не было с собой военного билета, поэтому он рассказал военкому, что не годен к службе , но ему все равно вручили повестку с требованием 3 октября прийти к военкомату.

«Военком, в присутствии сотрудника полиции и двух свидетелей уточнил, что в случае неявки меня ждет уголовное дело, тюремный срок и сексуальное надругательство от патриотично настроенных заключенных», — сказал Булгаков, добавив, что в военкомат идти не собирается.

«Маяковские чтения», объявленные «антимобилизационными», прошли в Москве 25 сентября. На следующий день сотрудники МВД пришли с обыском к 31-летнему московскому поэту Артему Камардину, участвовавшему в «Маяковских чтениях». Они избили и пытали всех, кто находился в квартире, а самого Камардина, по словам его адвоката, изнасиловали гантелью. Камардина, Егора Штовбе и Николая Дайнеко заподозрили в уголовном преступлении — возбуждении ненависти, унижении и призывах к насилию в отношении «добровольческих вооруженных формирований ЛНР и ДНР», а на Бориса Булгакова составили административный протокол о «невыполнении требований сотрудника полиции».