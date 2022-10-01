Илон Маск представил прототип человекообразного робота Optimus. Его можно будет купить за 20 тысяч долларов

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Глава Tesla Илон Маск показал новую разработку компании — прототип человекоподобного робота Optimus, сообщает Reuters.

На презентации, прошедшей 30 сентября, Маск заявил, что разработка Optimus заняла более 10 лет. Tesla рассчитывает начать принимать заявки на человекоподобных роботов в течение трех-пяти лет. По словам главы компании, робот будет стоить 20 тысяч долларов.

В рамках презентации Tesla показала видео, на котором прототип Optimus поливает растения, перетаскивает коробки и поднимает металлические детали на заводе компании в Калифорнии. Маск признал, что над прототипом еще предстоит много работать, но добавил, что, по его мнению, «через пять-десять лет он станет просто невероятным».

Глава Tesla также подчеркнул, что его компания усиленно работает над тем, чтобы ее воспринимали не только как производителя «крутых тачек», но и лидера в таких сферах как, например, искусственный интеллект.