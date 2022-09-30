В Москве задержана научная журналистка Ася Казанцева, она беременна. Причиной задержания в полиции назвали «референдумы»

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Научная журналистка Ася Казанцева, участвовавшая ранее в акциях протеста, сообщила в , что ее задержали на станции метро «Пионерская» «по камерам» (системе распознавания лиц, установленной в московском метро — прим. «Медуза»).

Казанцева, находящаяся на позднем сроке беременности, также сообщила, что полицейские, объясняя причину задержания, сначала сказали, что «как призывника», а потом заявили, что «из-за референдумов».

По словам Казанцевой, ее везут в ОВД «Филевский парк», как она предполагает, на воспитательную беседу.

Асю Казанцеву, как и некоторых других людей, ранее участвовавших в акциях против войны в Украине, задерживали с помощью системы распознавания лиц, установленной в метро, 12 июня — в День России. Как рассказала тогда Казанцева, в полиции от нее потребовали написать объяснительную со словами, что с ней «проведена профилактическая беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России».