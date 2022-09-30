Российским полицейским запретили выезжать за границу после объявления мобилизации

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Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев запретил полицейским покидать Россию после объявления мобилизации. Об этом сообщают 47 news, «Вестник АТОР» и телеграм-канал Baza.

Телеграм-канал пишет, что распоряжение о запрете выезда было подписано 23 сентября. Согласно ему, сотрудники правоохранительных органов, которые приобрели авиабилеты или турпутевки после объявления мобилизации, не смогут ими воспользоваться.

Эту информацию подтверждает «Вестник АТОР», ссылаясь на свои источники. По их данным, запрет не должен коснуться тех полицейских, кто запланировал свою поездку до 21 сентября. Однако одной сотруднице уже отказали в выезде из России, хотя билеты она приобрела до объявления мобилизации, отмечает Baza.

Также телеграм-канал обращает внимание, что полицейским, имеющим доступ к гостайне, было предписано сдать загранпаспорта.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации. По официальным данным, власти страны намерены привлечь к военной службе до 300 тысяч россиян. По информации «Медузы», в рамках «частичной мобилизации» в России могут призвать более миллиона человек.

В начале июня глава МВД Владимир Колокольцев отменил ограничение на заграничные поездки для сотрудников ведомства, которое было введено на фоне пандемии. В список разрешенных для посещения стран входили: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Таиланд, Куба, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

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