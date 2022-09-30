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Владимир Путин в своем обращении по поводу аннексии оккупированных территорий Украины призвал Киев «немедленно прекратить огонь» и «вернуться за стол переговоров».

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. <…> Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.

Судьбу оккупированных территорий, которые Россия намерена «присоединить», власти РФ на переговорах обсуждать не будут, следует из слов Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что попытка России аннексировать оккупированные украинские территории будет означать конец переговорного процесса. 28 сентября он заявил, что окончание войны будет возможно только после освобождения всех занятых Россией территорий.

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