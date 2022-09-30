Патриарх Кирилл заболел ковидом

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Патриарх Кирилл заболел коронавирусом, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Владимир Легойда.

На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции.

Пресс-секретарь назвал состояние 75-летнего патриарха удовлетворительным.

По данным на 30 сентября, в России было выявлено 37 286 новых случаев заражения COVID-19. Почти три тысячи человек были госпитализированы.

В апреле 2021 года РПЦ сообщала, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию от коронавируса. По словам Легойды, патриарх сделал оба укола вакцины еще в марте. Он также добавил, что «это была одна из российских вакцин», но не уточнил, какая именно.

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Можно ли сделать вакцину, которая справится со всеми коронавирусами сразу и которую не нужно будет обновлять каждые полгода? Теоретически — да, и ученые уже работают над этим

Подробнее про вакцины

Можно ли сделать вакцину, которая справится со всеми коронавирусами сразу и которую не нужно будет обновлять каждые полгода? Теоретически — да, и ученые уже работают над этим