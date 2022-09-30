«Кто принес все эти смерти, унесет их к себе домой». Зеленский по-русски призвал россиян остановить «того одного, кто хочет войны»

Сегодня я России. А теперь повторяю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины.

Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались.

Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования, унесут их к себе домой.

Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни, экономику, социальную сферу, культуру. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям.

Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.