«Кто принес все эти смерти, унесет их к себе домой». Зеленский по-русски призвал россиян остановить «того одного, кто хочет войны»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия после «присоединения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР «присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию» Украины. Об этом Зеленский сказал в видеообращении по итогам 218-го дня войны. Обращаясь к россиянам, он говорил по-русски.
Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования, унесут их к себе домой.
Президент Украины добавил, не называя имен, что в России «один человек» хочет продолжать войну, из-за чего «все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям».
Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.
Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России. А теперь повторяю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины.
Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР, окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались.
Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования, унесут их к себе домой.
Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни, экономику, социальную сферу, культуру. Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям.
Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России.