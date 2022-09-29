В Тыве на акции протеста задержали 20 женщин. При этом власти уверяют, что мобилизация в регионе уже завершилась
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В столице Тывы Кызыле сотрудники полиции разогнали акцию протеста против мобилизации, участницами которой были женщины.
Как пишет «Сибирь.Реалии», были задержаны около 20 женщин. В отделении полиции от них требуют сдать отпечатки пальцев.
Утром 29 сентября военный комиссар региона Артын Демир-оол заявил, что Тыва полностью выполнила план по мобилизации. Он не уточнил, сколько жителей республики забрали в армию.
«ОВД-Инфо» опубликовало видео одного из задержаний.
С начала мобилизации в разных регионах России проходят стихийные протесты, большинство из участников которых составляют женщины. Наиболее массовыми они были в Дагестане.