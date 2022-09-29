После начала мобилизации в России вырос спрос на военную одежду и медикаменты. А еще на кнопочные телефоны и туристические сим-карты

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После объявления мобилизации поток посетителей некоторых магазинов военной одежды и снаряжения вырос на 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей таких магазинов.

Покупатели берут в основном зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежду из водоотталкивающих материалов и флиса, заявили в воронежском магазине спецодежды. В одной из сетей в Приморском крае заявили о проблемах с наличием качественных бронежилетов, касок и аптечек. Уведомления о возможном отсутствии ряда товаров появились и на сайтах нескольких специализированных интернет-магазинов.

С последствиями мобилизации столкнулись и аптеки. Покупатели приходят туда с выданными в военкоматах списками лекарств и медизделий, рассказал источник «Коммерсанта». Помимо противовирусных, обезболивающих, препаратов от диареи и бинтов, в таких списках есть, например, жгуты и кровоостанавливающие средства. Быстрее всего в первые дни мобилизации раскупали жгуты и перевязочные материалы, добавил собеседник «Коммерсанта».

Помимо прочего, после объявления мобилизации втрое увеличился спрос на туристические виртуальные сим-карты, рассказал «Коммерсанту» гендиректор сервиса Telwel Сергей Ставропольцев. Больше всего, по его словам, рост спроса заметен на туристические сим-карты для использования в Казахстане. Россияне также стали покупать больше «серых» сим-карт: за последнюю неделю спрос на них вырос на 50%, рассказал один из продавцов таких сим-карт в интернете.

Несколько дней назад агентство РИА Новости сообщило об увеличении спроса на кнопочные телефоны. По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, их продажи с 21 по 25 сентября выросли в три с половиной раза по сравнению с показателем предыдущей недели. Это также связано с мобилизацией, так как брать с собой смартфоны в часть нельзя.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. С тех пор появилось множество свидетельств слабого материально-технического обеспечения мобилизованных. Они жалуются, что их вынуждают самостоятельно покупать экипировку, публикуют видео казарм без кроватей и рассказывают о выдаче ржавого оружия.