Foreign Policy: Россия перебросила в Украину почти всю свою группировку в Северной Европе

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Россия перебросила в Украину 80% группировки своих войск, которые находились у границы с Финляндией и странами Балтии. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на трех высокопоставленных представителей европейских оборонных ведомств.

По данным издания, из группировки в 30 тысяч военнослужащих, служивших у границ со странами Балтии и Финляндией, остался лишь «костяк состава». Foreign Policy отмечает, что Москва отвела свои силы из Северной Европы, чтобы восполнить потери войск в Украине.

«Сокращение численности войск, которое мы наблюдаем в последние семь месяцев в этом регионе, очень значительно. Россия на протяжении десятилетий держала около нас сухопутные войска, которые сейчас практически испарились», — рассказал военный чиновник одной из скандинавских стран.

При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет в регионе мощную группировку воздушных сил, а численность российского Северного флота почти не изменилась. По данным Foreign Policy, Москва перебрасывает другую военную технику из Северной Европы в Украину, в том числе зенитные комплексы и ракеты. Ранее о переброске ЗРК С-300 из-под Петербурга в Украину сообщало финское издание Yle.

Значительное число военнослужащих, которых перебросили из Северной Европы принадлежат к 6-й общевойсковой армии, пишет Foreign Policy. В Украине эти подразделения воевали в Харьковской области, откуда российские военные были вынуждены отступить после начавшегося в сентябре контрнаступления ВСУ.

При этом действующие и бывшие сотрудники оборонных ведомств США и Европы в беседе с изданием отметили, что в долгосрочной перспективе Россия остается угрозой, особенно для стран Балтии. Они ждут, что Москва восстановит свою военную мощь в Западном военном округе вне зависимости от того, как пойдет война в Украине.

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