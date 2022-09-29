Депутатов Госдумы пригласили в Кремль 30 сентября. В этот день пройдет очередной этап аннексии оккупированных территорий Украины

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Депутатам Госдумы разослали приглашения в Кремль на 30 сентября, где в 15:00 начнется «мероприятие» с участием президента России Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, ожидается «объемное» выступление Путина, добавил Песков.

23-27 сентября на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей прошли «референдумы о присоединении к России». Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области «за присоединение» якобы выступили 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

Как писала «Медуза», согласно закону «О порядке принятия в Российскую Федерацию», теперь должна соблюдаться следующая процедура. Сначала Россия должна признать Херсонскую и Запорожскую области независимыми государствами (ДНР и ЛНР были признаны таковыми перед началом войны). Затем Путин подпишет с подконтрольными территориями международные договоры, которые должны пройти экспертизу Конституционного суда РФ и получить одобрение парламента. После решение об аннексии должен финально заверить Путин.

На прошлой неделе источник агентства ТАСС в Госдуме заявил, что 29 сентября нижняя палата парламента может принять законы об аннексии оккупированных территорий, в 30 сентября может пройти «процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России». Однако позднее стало известно, что парламент рассмотрит вопросы, связанные с аннексией, только на следующей неделе: Совет Федерации соберется для этого 4 октября, а Госдума проведет заседание на день раньше — 3 октября.

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