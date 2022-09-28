Власти Москвы анонсировали перекрытие центральных улиц 30 сентября. На этот день планируют митинг в поддержку «референдумов о присоединении к России»

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Департамент транспорта Москвы объявил о закрытии для движения ряда улиц и набережных в центре города 30 сентября.

В частности, движение перекроют на Кремлевской, Москворецкой набережной, Васильевском спуске, улицах Ильинке, Варварке, Болотной, Старой площади.

30 сентября власти планируют провести в центре Москвы митинг в поддержку «референдумов о присоединении к России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей, сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и московской мэрии.

По сведениям ТАСС, митинг-концерт состоится пройдет на Красной площади. На нем может выступить Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам эти сведения.

Собеседники РБК рассказали, что перед митингом Путин выступит перед депутатами и сенаторами, после чего будет подписан «договор о вхождении в состав России» самопровозглашенных республик и оккупированных областей.

«Референдумы о присоединении к России» проводились 23-27 сентября. Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области процент якобы выступивших «за присоединение» составил 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.

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