В новосибирских магазинах Fix Price обнаружили карту мира с Украиной в составе России и японским Сахалином

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В сети магазинов Fix Price продается «декоративная карта мира», на которой государственные границы России значительно изменены. О карте сообщили читатели «Сирены», телеграм-канал убедился, что такой товар действительно есть в продаже.

В частности, на карте в состав России включена вся территория Украины, а остров Сахалин обозначен как принадлежащий Японии.

В середине сентября в Госдуму внесли два законопроекта, которые вводят наказание и приравнивают к экстремизму распространение и демонстрацию карт и изображений, «оспаривающих территориальную целостность России». За распространение таких карт авторы законопроекта, среди которых председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предлагают наказывать штрафом или арестом на срок до 15 суток.

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