В Москве по подозрению в шпионаже арестовали иностранного гражданина

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Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного спецслужбами иностранного гражданина Владислава Кривого, подозреваемого в шпионаже. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

В суде не стали разглашать детали дела и данные задержанного, в том числе гражданином какой страны он является, объяснив, что это секретная информация. Когда был задержан Кривой, также не уточняется. По статье 276 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Как «ранее писали СМИ», отмечает «Интерфакс», Владислав Кривой — гражданин Украины и бывший сотрудник СБУ.

В мае РЕН ТВ опубликовал ролик и репортаж с беседой корреспондента «Известий» Ивана Литомина с тезкой арестованного. В материалах на сайте телеканала Кривого назвали «бывшим агентом СБУ» и «наводчиком ВСУ», которого задержали в оккупированном силами РФ Херсоне.

Как рассказал Кривой в интервью сотруднику «Известий», он сотрудничал с украинскими спецслужбами с 2014 года, а с марта 2022-го занимался сбором информации о расположении российской военной техники. При каких обстоятельствах Кривой дал интервью, неизвестно.

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