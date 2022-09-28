«Талибан» договорились с Россией о поставках бензина со скидкой

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Руководство « » подписало предварительное соглашение с Россией о поставках топлива и пшеницы в Афганистан. Об этом агентству Reuters сообщил глава министерства торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи.

По его словам, в рамках соглашения Россия будет ежегодно поставлять примерно миллион тонн бензина, миллион тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн и два миллиона тонн пшеницы. Азизи отметил, что власти России предложили руководству «Талибана» скидку к средним мировым ценам на сырьевые товары.

В министерствах энергетики и сельского хозяйства России, а также в правительстве РФ пока это не комментировали.

Власти России не признали правительство «Талибана», которое вернулось к власти в Афганистане в 2021 году. При этом представители России неоднократно встречались с талибами, в том числе после после начала войны в Украине. Посольство России в Кабуле — одно из немногих дипломатических представительств, которое продолжает работать в Афганистане.

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