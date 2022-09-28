СБУ возбудила дела о коллаборационизме против организаторов «референдумов» в Украине

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Служба безопасности Украины заявила, что против 16 организаторов «псевдореферендумов РФ» на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей ведется расследование по статье о коллаборационизме.

Речь идет, в частности, о главе ДНР Денисе Пушилине, руководителе созданной Россией «военно-гражданской администрации» Запорожской области Евгении Балицком, главе аналогичного органа в Херсонской области Владимире Сальдо и его заместителе Кирилле Стремоусове, а также о назначенной РФ «мэре» Мелитополя Галине Данильченко.

Часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, в которой упоминается проведение незаконных референдумов, предполагает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник в пресс-релизе не упоминается. СБУ ранее сообщала о делах против деятелей из ЛНР в связи с «референдумами», но его не было и среди них.

С 23-го по 27 сентября Россия провела в частично оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины «референдумы», по итогам которых ожидается аннексия этих территорий. При этом 24 февраля Владимир Путин утверждал, что в планы России «не входит оккупация украинских территорий».

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