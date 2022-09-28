Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям не штрафовать поставщиков продуктов за срыв поставок во время мобилизации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министерство промышленности и торговли России дало торговым сетям устную рекомендацию ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов, которые несвоевременно или не полностью выполнили заказы. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на слова двух источников на рынке.

Собеседники издания утверждают, что такую рекомендацию сетям дали 27 сентября на совещании у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Один из источников отметил, что рекомендацию дали «в связи с возможными перебоями в логистике из-за объявленной частичной мобилизации».

Замминистра торговли Виктор Евтухов сообщил «Коммерсанту», что Минпромторг постоянно взаимодействует с производителями и торговым сетями обращает их внимание на то, что к выполнению заключенных договоров нужно подходить взвешенно и кропотливо. По его словам, министерство периодически напоминает участникам рынка, что работать нужно «сообща и слаженно».

В крупных торговых сетях, к которым обратилось издание, это не комментировали.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Вскоре после начала российского вторжения в Украине, в марте 2022 года, Минпромторг также рекомендовал торговым сетям не штрафовать производителей, которые по объективным причинам не могут выполнять обязательства. Такие же рекомендации министерство давало в начале пандемии коронавируса.

Читайте также

Мы смотрели в другую сторону На наших глазах Россия превращается в антиутопию. Как это стало возможно? И могли ли мы этому помешать? Истории россиян, которые помогают это понять

Читайте также

Мы смотрели в другую сторону На наших глазах Россия превращается в антиутопию. Как это стало возможно? И могли ли мы этому помешать? Истории россиян, которые помогают это понять