Меркель призвала серьезно относиться к угрозам Путина о ядерном оружии

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Угрозы президента России Владимира Путина следует воспринимать всерьез, заявила в интервью Sueddeutsche Zeitung бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

«Воспринимать слова серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости», — сказала Меркель.

Политик заявила, что имеет в виду слова Путина о ядерном оружии.

Путин 21 сентября в своем обращении обвинил Запад в агрессивной политике и в «ядерном шантаже». Президент РФ заявил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Путин также сказал, что Россия использует «все средства» для защиты своего населения, подчеркнув, что «это не блеф».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 сентября заявил, что после аннексии украинских территорий их станут защищать Вооруженные силы РФ, в том числе армия сможет использовать «любое российское оружие, включая стратегическое ядерное».

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