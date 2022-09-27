Житель России уплыл на сапборде в Эстонию. Пограничники вернули его обратно

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Эстонские пограничники задержали 38-летнего гражданина РФ, который незаконно пересек границу двух стран из-за объявленной в России мобилизации. Об этом, как сообщает , заявил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

Мужчина, личность которого не раскрывается, пытался попасть в Эстонию в ночь на 26 сентября. Около часа ночи он на сапборде пересек границу в устье реки Нарва. Пограничники, получив сигнал об этом, направили дополнительные патрули, оцепили территорию и около 4:30 ночи задержали нарушителя на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.

Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт, выписали ему административный штраф, после чего отправили обратно в Россию.

«Это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией», — сказал Ээрик Пургел. Он отметил, что с февраля границу страны усиленно охраняют, и дополнительные проверки продолжатся.

26 сентября Минобороны РФ сообщило, что мобилизация не предусматривает «ограничений на передвижение граждан». При этом, по сообщениям СМИ, пограничники уже в ночь на 24 сентября пограничники стали отказывать россиянам в выезде на основании решений военкоматов.

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