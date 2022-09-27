Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов России из-за очередей на границе с Грузией
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Власти Северной Осетии ограничат доступ транспортных средств в регион. Соответствующий указ главы региона Сергея Меняйло будет подписан в ближайшее время, сообщается на официальном сайте республики.
Это решение обусловлено «большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу» с Грузией.
Власти подчеркнули, что ограничение на въезд не будет распространяться на жителей самой Северной Осетии.
Также Меняйло в ближайшее время подпишет указ о введении в регионе повышенной готовности.
Кроме того, глава региона поручил организовать временные пункты обогрева и питания на пункте пропуска Верхний Ларс. Министерству здравоохранения поручено организовать патрулирование экипажей скорой помощи на этом же участке, а также организовать санитарную очистку территории и установку мусорных контейнеров.
На КПП Верхний Ларс уже несколько дней наблюдается очередь из тысяч автомобилей; чтобы пройти границу люди ждут в очереди по четыре-пять дней.
Рядом с КПП власти разместили мобилизационный пункт. На границе людям, попадающим под мобилизацию, выдают повестки.