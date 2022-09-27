Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов России из-за очередей на границе с Грузией

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Власти Северной Осетии ограничат доступ транспортных средств в регион. Соответствующий указ главы региона Сергея Меняйло будет подписан в ближайшее время, сообщается на официальном сайте республики.

Это решение обусловлено «большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу» с Грузией.

Власти подчеркнули, что ограничение на въезд не будет распространяться на жителей самой Северной Осетии.

Также Меняйло в ближайшее время подпишет указ о введении в регионе повышенной готовности.

На КПП Верхний Ларс уже несколько дней наблюдается очередь из тысяч автомобилей; чтобы пройти границу люди ждут в очереди по четыре-пять дней.

Рядом с КПП власти разместили мобилизационный пункт. На границе людям, попадающим под мобилизацию, выдают повестки.

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