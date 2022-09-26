В Рязани мужчина поджег себя на центральном автовокзале. По словам очевидца, он кричал, что не хочет на войну в Украине
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В Рязани 25 сентября мужчина предпринял попытку самосожжения на центральном автовокзале. Об этом сообщил местный сайт YA62.ru.
В каком состоянии находится этот человек, неясно. По данным источника YA62.ru, мужчина получил «незначительные повреждения», но рязанское издание «Новой газеты» пишет, что у него ожог 90% поверхности тела. В ролике, выложенном YA62.ru, мужчина после происшествия сам идет в сопровождении врачей.
На опубликованном «Новой» видео с камеры наблюдения видно, что мужчина вышел на проезжую часть, облил себя какой-то жидкостью, после чего загорелся и побежал. Очевидец рассказал YA62.ru, что мужчина «начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине». По словам источника «Новой», он кричал, что «не хочет на фронт».
Официальных сообщений о происшествии пока нет.