В Рязани мужчина поджег себя на центральном автовокзале. По словам очевидца, он кричал, что не хочет на войну в Украине

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В Рязани 25 сентября мужчина предпринял попытку самосожжения на центральном автовокзале. Об этом сообщил местный сайт YA62.ru.

В каком состоянии находится этот человек, неясно. По данным источника YA62.ru, мужчина получил «незначительные повреждения», но рязанское издание «Новой газеты» пишет, что у него ожог 90% поверхности тела. В ролике, выложенном YA62.ru, мужчина после происшествия сам идет в сопровождении врачей.

На опубликованном «Новой» видео с камеры наблюдения видно, что мужчина вышел на проезжую часть, облил себя какой-то жидкостью, после чего загорелся и побежал. Очевидец рассказал YA62.ru, что мужчина «начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине». По словам источника «Новой», он кричал, что «не хочет на фронт».

Официальных сообщений о происшествии пока нет.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Видео, на котором запечатлена попытка самосожжения мужчины в Рязани Новая газета Рязань

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