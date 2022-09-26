В Москве появилась улица Владимира Жириновского
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Ранее безымянную улицу на западе Москвы переименовали в честь политика, бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом ТАСС сообщили в московском правительстве.
По словам собеседника агентства, имя Жириновского получил проезд на территории ТСЖ «Городок «Надежный» в районе Очаково-Матвеевское. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы 20 сентября.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что улица Жириновского будет идти от Нежинской улицы вдоль заказника «Долина реки Сетунь» в районе Очаково-Матвеевское.
Владимир Жириновский умер в начале апреля в возрасте 75 лет. За несколько месяцев до этого его госпитализировали с коронавирусом.
В 2018 году издание «Проект» сообщало, что в районе улицы Нежинской и заказника «Долина реки Сетунь» в Москве находится охраняемый поселок из таунхаусов, в котором семье Жириновских и их ближайшему окружению принадлежат 19 квартир.