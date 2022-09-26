В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате

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В городе Усть-Илимск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате.

По разным сообщениям, в результате пострадал или погиб военный комиссар или начальник призывной комиссии. «Тайга.инфо» пишет, что, по последним данным, мужчина ранен.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.

По разным данным, перед стрельбой преступник сказал «Никто не будет воевать» или «Сейчас все поедем домой». На видео эти слова не попали.

Внимание! На видео запечатлено происшествие со стрельбой, в результате которого пострадали люди. Если просмотр может вам навредить, не включайте его.

По данным Baza, стрелявший задержан. На видео после задержания он называет себя местным жителем 1997 года рождения. Baza пишет, что он должен был быть мобилизован.

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