СК: массовое убийство в ижевской школе совершил выпускник, родившийся в 1988 году

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Массовое убийство в ижевской школе № 88 совершил выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, родившийся в 1988 году. Об этом заявил Следственный комитет.

В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Артем Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По данным телеграм-канала «112», ранее его не судили и не привлекали к административной ответственности.

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