«Новая газета. Европа»: поэта Артема Камардина, задержанного в Москве за стихи про Донбасс, избили и изнасиловали гантелей

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В Москве силовики избили и изнасиловали задержанного поэта и активиста Артема Камардина. Об этом пишет «Новая газета. Европа», не указывая источник информации.

Как заявил собеседник издания, силовики «очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю». После этого они заставили его извиниться на камеру за слова «Слава Киевской Руси, Новороссия — соси». Он до сих пор остается в полиции.

Ранее 26 сентября «Новая газета. Европа» сообщила со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева, что полиция пришла в московскую квартиру, где живут Камардин, а также активисты Александра Попова и Александр Менюков.

Полицейские не пустили адвоката в квартиру, сославшись на то, что там проводится «осмотр помещения». По словам Соловьева, затем Камардина, Попову и Менюкова повезли в отдел СК по Тверскому району Москвы. По какому уголовному делу к ним пришли, адвокат не знал.

Обновлено. Александру Попову выпустили из отдела полиции, пишет . Попова рассказала, что при обыске к ней также применяли насилие: вырывали волосы, заклеивали лицо и рот стикерами на суперклей, а также угрожали групповым изнасилованием. В разговоре с «Доксой» Попова добавила, что ей показывали видео изнасилования ее молодого человека Артема Камардина.

Позднее телеграм-канал «112» (принадлежит каналу РЕН) опубликовал видео, на котором Камардин извиняется «перед многонациональным русским народом»; на его лице видны следы побоев. Кроме Камардина, на видео извиняются еще два человека. «112» сообщил, что их зовут Егор Штовба и Николай Дейнеко и что они вместе с Камардиным «изгалялись на тему Донбасса, российских солдат и их родственников».

25 сентября Артем Камардин участвовал в Маяковских чтениях — поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Чтения 25 сентября были объявлены «антимобилизационными». Судя по видео, которое выложил телеграм-канал «112», на них Камардин читал строчки, за которые его заставили извиняться. Нескольких участников чтений задержали.