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Военный комиссар Москвы пригрозил адвокатам уголовной ответственностью за помощь с уклонением от призыва

Источник: Агентство «Москва»

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов обратился к президенту Адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову в связи «активным распространением» предложений от адвокатов помочь с уклонением от призыва. Документ опубликовало агентство «Москва».

В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения.

Комиссар напомнил, что уклонение от военной службы является уголовным преступлением, за пособничество в котором также полагается ответственность. Он также заявил, что в адвокатских предложениях есть сведения, распространение которых якобы подпадает под статью о «дискредитации» вооруженных сил.

Щепилов попросил Полякова «распространить публичную позицию… о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва», провести с адвокатами разъяснительную работу и организовать «мониторинг информацию о подобной деятельности» и «информирование компетентных органов».

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