Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сотрудники горячей линии Минобороны РФ заявили Baza, что за неявку в военкомат по повестке предусмотрена лишь административная ответственность — по статье «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» (21.5 КоАП).

Эта статья предусматривает штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа военного комиссариата. Если гражданин уклоняется уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой УК РФ.

В УК РФ есть статья 328 «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Опрошенные «Медузой» юристы разошлись во мнении относительно того, может ли она применяться к решившим проигнорировать повестку (подробнее об этом можно прочесть в наших карточках). Некоторые допустили, что неявка по повестке, которая вручена «по правилам», может рассматриваться и как уголовное преступление.