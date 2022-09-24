В российских городах возобновились антивоенные протесты. В Новосибирске задержаны 70 человек

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В российских городах 24 сентября проходят акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян. Участников акций задерживают.

К моменту публикации новости известно о задержаниях в Иркутске, Улан-Удэ, Новосибирске, Томске, Чите, Хабаровске.

По данным , задержаны почти 120 человек, из которых больше половины (70) в Новосибирске. В Новосибирске одному из задержанных повредили плечо.

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