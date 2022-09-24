«ОВД-Инфо»: на антивоенных акциях в России задержаны более 700 человек
Источник: «ОВД-Инфо»
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В российских городах на акциях против войны в Украине и мобилизации задержаны более 700 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
К 19:06 мск проекту известно о 707 задержанных в 32 городах. Больше всего задержанных в Москве (более 300 человек), Санкт-Петербурге (более 100) и в Новосибирске (около 70).