Военные комиссары стали менять приказы о мобилизации. Вместо запрета на выезд из города или района там появляется запрет на выезд за рубеж

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Военные комиссары некоторых регионов изменили тексты опубликованных приказов о мобилизации.

Вместо запретов для военнослужащих запаса на выезд из города или района, которые были в первоначальных версиях документов, там появляется запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

В частности, текст изменил военный комиссар Свердловской области (вот как выглядел приказ и как он выглядит сейчас). Также поменял приказ комиссар Самарской области.

Повсеместно ли военные комиссары вводят подобные ограничения, неизвестно. К примеру, приказ военного комиссара Татарстана был изменен иначе — там военнослужащие запаса должны согласовывать с военкоматом «порядок выезда и прибытия» (предположительно, из района или города).

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