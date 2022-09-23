В российских городах проходят акции в поддержку «референдумов». На них свозят бюджетников и студентов

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В российских городах 23 сентября проходят акции в поддержку «референдумов о присоединении к России» оккупированных украинских регионов.

По сообщениям СМИ, на акции свозят бюджетников и студентов, а также активистов политических партий. Об этом пишет, в частности, «Тайга.инфо» про митинг в Новосибирске, Sota про акцию в Архангельске и в Санкт-Петербурге.

По информации Doxa, о «сгонах» или агитации на митинги рассказали студенты из десятков городов, в том числе Хабаровска, Омска, Саратова, Якутска, Новосибирска, Воронежа, Уфы, Ставрополя, Москвы, Пензы, Йошкар-Олы.

В ряде случаев за участие в митинге студентам предлагают деньги и дополнительные баллы, пишет издание.

23 сентября на оккупированных РФ территориях Украины начались «референдумы о присоединении к России». Их объявление практически совпало с началом в РФ мобилизации людей для отправки на войну в Украине. Мобилизация спровоцировала в РФ крупнейшие с начала войны протесты.

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