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Четыре депутата Госдумы России от партии «Единая Россия» попросили отправить их служить в зону в составе Вооруженных сил РФ. О заявлениях парламентариев сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Среди попросившихся на войну председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

По словам Турчака, заявления депутатов будут рассмотрены Минобороны РФ. Он отметил, что Хубезов, Саблин и Милонов с начала войны работают на Донбассе.

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С 21 сентября в России объявлена мобилизация. Минобороны РФ планирует призвать на войну в Украину 300 тысяч человек.

Соавтор поправок о введении в Уголовный кодекс РФ понятий «мобилизация» и «военное положение», депутат Госдумы Дмитрий Вяткин говорил, что парламентарии не могут уйти на фронт, поскольку за ними «стоят граждане», которым они должны «донести критичность сегодняшней ситуации».

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что депутаты не забронированы от мобилизации на войну. Он приводил в пример нескольких парламентариев, уже воюющих в Украине, в том числе депутата от Чечни Адама Делимханова, который руководит добровольцами из республики. По словам Володина, парламентарии, которые соответствует требованиям мобилизации, должны участвовать в «спецоперации».

Поможет ли мобилизация

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы

Поможет ли мобилизация

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы