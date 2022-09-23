Toyota закрывает завод в Петербурге. Предприятие проработало 15 лет

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Японский концерн Toyota закрывает в Петербурге свой завод по сборке автомобилей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Компания выполнит обязательства перед работниками, сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети, уточнили в ведомстве.

В министерстве не сообщили, почему закрывается завод. По информации источников «Коммерсанта», автоконцерн не смог наладить поставки комплектующих в Россию.

Минпромторг вместе с правительством Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития сборочной площадки. Ожидается, что ее законсервируют и, возможно, продадут, пишет «Коммерсант».

Несмотря на продажу завода, автоконцерн пока не планирует уходить из России, отмечает газета.

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Завод «Тойота Мотор» в поселке был открыт в 2007 году. В церемонии закладки первого камня площадки участвовал президент РФ Владимир Путин. В марте 2022 года Toyota приостановила работу завода из-за перебоев с поставками комплектующих.

На фоне российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за войной, многие иностранные компании приостановили или прекратили работу в РФ.

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