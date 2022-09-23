Сотрудники российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», получили повестки в течение суток после начала мобилизации

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Сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после того, как 21 сентября в России объявили мобилизацию. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

В авиаотрасли изданию рассказали, что многие пилоты в авиакомпаниях — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, служившие в армии.

Источники в трех компаниях допустили, что потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников. Источник, близкий к группе «Аэрофлот», предположил, что мобилизация затронет более чем половину штата самой компании, а также «Победы» и «России», которые входят в одну группу.

Минимум в пяти опрошенных газетой авиакомпаниях изучают порядок формирования запроса на бронь для сотрудников, необходимых для продолжения работы. В «Аэрофлоте» создали рабочие группы, которые составят списки на «брони» по ряду специальностей.

От официальных комментариев «Аэрофлот», S7, UTair, «Уральские авиалинии», Red Wings и другие перевозчики воздержались. В Минтрансе и Росавиации не ответили на вопросы журналистов.

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