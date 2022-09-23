На оккупированных территориях Украины и в самопровозглашенных республиках Донбасса начались «референдумы о присоединении к РФ»

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В самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины начались «референдумы о вхождении в состав России». Об этом сообщает ТАСС.

Так называемые избирательные комиссии начали работу с 8:00 мск. Также участки для «голосования» начали открываться в России.

«Голосование» на всех территориях продлится до 27 сентября. При этом первые четыре дня в самопровозглашенных республиках и оккупированных регионах избиркомы будут приходить к местным жителям домой, а также в общественные места. Избирательные участки в ЛНР, Запорожской и Херсонской области заработают в последний день «референдумов» с 8:00 до 16:00, ДНР — с 8:00 до 20:00.

В ДНР и ЛНР на «голосование» вынесли на вопрос, поддерживают ли местные жители «вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан такой вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?».

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19 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а 20 сентября — в оккупированных Запорожской и Херсонской областях заявили о планах провести «референдумы о присоединении к России».

Киев считает «референдумы» фиктивными. Власти Украины предупредили жителей оккупированных территорий, что за участие в «референдумах» им может грозить уголовная ответственность, и посоветовали уезжать.

В США, странах Евросоюза, НАТО отказались признать результаты этих «голосований» и пригрозили санкциями и последствиями.