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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сына призвали в армию в рамках мобилизации

Источник: РИА Новости

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в армию в рамках мобилизации.

«Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части», — цитирует его РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что гордится своим сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать свой долг родине, несмотря на то, что уже отслужил в армии.

РИА Новости

Сын Аксенова Олег, согласно открытым источникам, родился в 1997 году. В 2016-м Аксенов рассказывал, что он служит в армии.

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