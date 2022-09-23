Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сына призвали в армию в рамках мобилизации
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Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что его сын был призван в армию в рамках мобилизации.
«Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части», — цитирует его РИА Новости.
Аксенов подчеркнул, что гордится своим сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать свой долг родине, несмотря на то, что уже отслужил в армии.
Сын Аксенова Олег, согласно открытым источникам, родился в 1997 году. В 2016-м Аксенов рассказывал, что он служит в армии.