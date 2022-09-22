В Совете Федерации предложили призывать в армию с плоскостопием и сколиозом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить список болезней, с которыми дают отсрочку от службы в армии.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», — заявила она. В качестве таких болезней сенатор упомянула плоскостопие и сколиоз определенных степеней.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимо увеличение резерва годных к службе молодых людей», — цитирует слова Ковитиди РИА Новости.

21 сентября Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в России. В Минобороны РФ заявили о планах призвать 300 тысяч резервистов. В указе президента о мобилизации есть седьмой, закрытый пункт «для служебного пользования». По сведениям СМИ, в нем говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают.

Ольга Ковитиди — одна из соавторов недавних поправок в Уголовный кодекс РФ, которые дополняют документ понятиями «мобилизация» и «военное положение», а также ужесточают наказание за дезертирство и вводят сроки за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Читайте также

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы

Читайте также

Может ли мобилизация в России изменить ход войны? Теоретически — да. Но для этого ее нужно провести эффективно, а с этим у российской армии как раз большие проблемы