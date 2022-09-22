С «Авито» стали пропадать объявления со словами «отсрочка от армии»

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Сервисы для размещения объявлений и информации об услугах стали удалять предложения консультаций призывникам с формулировками вроде «отсрочка от армии», пишет РБК.

Как выяснили журналисты, 21 сентября после объявления в России мобилизации соответствующие объявления можно было найти, в частности, на «Авито», однако к вечеру объявления стали пропадать.

обратила внимание, что обнаруживаемые с помощью гугла объявления (например, это) отмечены как снятые с публикации.

В пресс-службе «Авито» заявили, что «премодерируют» объявления, содержащие признаки нарушения законодательства, и занимаются контролем «в режиме нон-стоп».

РБК нашло подобные объявления и на других платформах, в том числе в VK и в телеграме. Из публикации следует, что они оперативно удалены не были.

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