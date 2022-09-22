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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недоумение по поводу обмена пленными, в рамках которого были освобождены украинские военные, державшие оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…» — написал Кадыров в своем телеграме.

Глава Чечни назвал защитников «Азовстали» «фашистами» и «террористами», которых нельзя обменивать на российских военных. «Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой», — заявил Кадыров.

Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно.

При этом Кадыров признал, что «наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее», подчеркнул, что высказывает личное мнение, и пообещал исполнять «наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!»

Об обмене пленными между Украиной и Россией стало известно вечером 21 сентября. Россия освободила 215 человек, в том числе пятерых командиров обороны «Азовстали» и 108 бойцов полка . Их обменяли на 55 пленных российских военнослужащих и «кума Путина» Виктора Медведчука, который ранее был арестован в Украине по обвинению в госизмене.

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