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Глава «Агоры» рассказал, кого мобилизуют в России: «49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты»

Источник: Павел Чиков

Минобороны РФ не соблюдает возрастные цензы, которое само же установило для подлежащих мобилизации граждан, утверждает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

У себя в телеграм-канале юрист опубликовал сведения о некоторых россиянах, призванных в первые сутки мобилизационной кампании.

Так, по данным Чикова, в Москве повестку получил 63-летний полковник, в Волгограде — 55-летний старший лейтенант, а в Самаре — 60-летний сержант.

«Ну что ж, 49-летние рядовые и 51-летние лейтенанты. Выходит, Минобороны РФ сообщает недостоверную информацию о мобилизации» — пишет правозащитник.

В рамках объявленной Владимиром Путиным мобилизации Минобороны РФ намерено призвать 300 тысяч резервистов. Утверждается, что призыву по мобилизации будут подлежать только те, кто уже отслужил, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В частности, это рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет.

По данным СМИ, в секретном пункте указа президента РФ о мобилизации говорится, что в армию могут быть призваны до миллиона человек. В Кремле это отрицают.

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