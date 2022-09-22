Движение «Весна» назначило на 24 сентября новые акции против мобилизации
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Движение «Весна» призвало россиян выходить в субботу, 24 сентября, на новые акции против мобилизации.
Города, в которых состоятся акции, «Весна» пообещала назвать 23 сентября в своем телеграме, а места сбора людей — в день проведения акции.
21 сентября во многих городах России уже прошли акции против войны с Украиной и мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 1320 человек, большинство из них — в Москве и Петербурге. В нескольких отделах полиции в Москве задержанным вручали повестки в военкоматы.