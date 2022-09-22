Движение «Весна» назначило на 24 сентября новые акции против мобилизации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Движение «Весна» призвало россиян выходить в субботу, 24 сентября, на новые акции против мобилизации.

Города, в которых состоятся акции, «Весна» пообещала назвать 23 сентября в своем телеграме, а места сбора людей — в день проведения акции.

21 сентября во многих городах России уже прошли акции против войны с Украиной и мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. По данным , полиция задержала 1320 человек, большинство из них — в Москве и Петербурге. В нескольких отделах полиции в Москве задержанным вручали повестки в военкоматы.

Это может пригодиться

Кажется, на митинг нельзя идти без телефона. Или наоборот? А как подготовиться? Инструкция «Медузы»

Это может пригодиться

Кажется, на митинг нельзя идти без телефона. Или наоборот? А как подготовиться? Инструкция «Медузы»