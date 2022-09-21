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Министр обороны Великобритании Бен Уоллис считает, что объявление мобилизации в России следует расценивать как признание Кремлем того факта, что вторжение в Украину провалилось.

«Путин и его министр обороны отправили десятки тысяч своих собственных граждан на смерть, плохо экипированных и с плохим командованием», — говорится в заявлении Уоллеса, которое цитирует Reuters.

Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина выигрывает эту войну, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем.

Владимир Путин объявил в России «частичную мобилизацию» 21 сентября. Власти заявили, что рассчитывают призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем — пребывающих в запасе. Точные параметры мобилизации на момент публикации этой новости власти РФ не раскрыли.

Великобритания — одна из стран, которые наиболее активно поддерживают Украину в войне. Британские власти предоставляют Украине вооружения, финансовую и материальную помощь, а также приняли несколько пакетов санкций в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

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