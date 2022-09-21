Токаев назначил на 20 ноября внеочередные выборы президента Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении в республике внеочередных президентских выборов 20 ноября. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В начале сентября Токаев предложил провести досрочные президентские выборы, объяснив это тем, что «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ требуется новый мандат доверия народа». Тогда же он предложил ограничить президентские полномочия одним семилетним сроком без права переизбрания.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий», — подчеркнул в своем обращении Токаев.

Следующие выборы президента Казахстана должны были состояться в 2024 году.

В марте 2019 года, после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полномочия главы государства перешли Касым-Жомарту Токаеву, который на тот момент являлся председателем сената.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков Назарбаева сместили с поста главы Совбеза Казахстана, а его родственников лишили должностей в государственных и коммерческих структурах.

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