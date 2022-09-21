«Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка — наши жизни». Хакеры разместили баннер против мобилизации на сайте аэропорта Пулково
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Сайт петербургского аэропорта Пулково взломали и разместили на нем протестный баннер, сообщает «Бумага».
На баннере было написано: «Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка — наши жизни <…> Украина уже победила. Вопрос в том, насколько сильно мы проиграем».
Автор обращения призывает читать телеграм-канал «Николаевский Ванек». В этом канале пишут о войне в Украине и собирают деньги для украинской армии.
Пресс-служба компании, управляющей аэропортом Пулково, сообщила, что баннер провисел на сайте не больше 10 минут.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.