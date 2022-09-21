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Сайт петербургского аэропорта Пулково взломали и разместили на нем протестный баннер, сообщает «Бумага».

На баннере было написано: «Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка — наши жизни <…> Украина уже победила. Вопрос в том, насколько сильно мы проиграем».

Автор обращения призывает читать телеграм-канал «Николаевский Ванек». В этом канале пишут о войне в Украине и собирают деньги для украинской армии.

Пресс-служба компании, управляющей аэропортом Пулково, сообщила, что баннер провисел на сайте не больше 10 минут.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч резервистов.

Подробнее про мобилизацию

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России

Подробнее про мобилизацию

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России