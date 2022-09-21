Совет Федерации одобрил закон о предоставлении гражданства РФ иностранцам, воюющим на стороне России

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Верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий предоставлять иностранцам, воюющим на стороне России, гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Предполагается, что иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ сроком не менее чем на год, смогут подавать заявления о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство. Также иностранцы-контрактники смогут не соблюдать условие для получения гражданства о непрерывном проживании в России в течение пяти лет со дня получения ВНЖ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 сентября заявил, что в связи с принятием поправок о предоставлении гражданства РФ иностранцам, воюющим на стороне России, в миграционном центре в Сахарово — одном из крупнейших в стране — будет «организована инфраструктура для приема иностранцев на военную службу».

Посольство Киргизии в России 21 сентября предостерегло граждан республики, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств, напомнив, что за это грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации» об упрощенном приеме в гражданство РФ иностранцев, воюющих на стороне России, днем ранее одобрила нижняя палата парламента, которая также одобрила добавление в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Помимо этого было ужесточено наказание за дезертирство и введено наказание за добровольную сдачу в плен и мародерство. Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» граждан РФ.

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