«ОВД-Инфо»: на акциях против мобилизации в России задержали более 1400 человек

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На акция против мобилизации, которые прошли в России 21 сентября, были задержаны более 1400 человек. Об этом сообщает правозащитный проект .

Задержания, по данным правозащитников, прошли в 38 городах. Больше всего задержанных в Петербурге (565 человек), Москве (536 человека) и Екатеринбурге (48 человек).

В Самаре полиция задержала женщину с коляской и двумя детьми. Как сообщает « », они гуляли рядом с площадью, где проходили протесты.

В Москве и Петербурге сотрудники полиции жестко задерживали протестующих во время шествий, а также в метро. Правозащитники сообщают, что участников акций протеста и журналистов избивали.

У Русского музея женщину при задержании повалили на плитку, нескольких человек поставили на колени.

В Москве двоих протестующих полицейские уносили без сознания.

В Калиниграде женщину задержали, как сообщается, из-за цвета куртки.

Протесты после объявления мобилизации в России Meduza

В МВД РФ отчитались, что «пресекли проведение несанкционированных акций» в нескольких регионах страны. Ведомство также сообщило о задержанных протестующих, но не назвало их число.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. После этого активисты и оппозиционеры стали призывать устраивать акции протеста. Движение «Весна» призвало жителей России выходить на улицы своих городов вечером 21 сентября, в 19:00 по местному времени. Команда Алексея Навального пообещала поддержку тем, кто будет протестовать или «заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат». Прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административном или уголовным наказанием, «в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет».